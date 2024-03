FOTOD | Vaata, kes väisasid mängufilmi „Biwa järve 8 nägu“ esilinastust

„Arhetüüpsed lood on universaalsed, aga mida kaugem kant, seda vabastavam ja värskem on ennast läbi teise kultuuri vaadata,“ selgitab režissöör Marko Raat, miks Jaapan teda filmi loomisel köitis. „See on puhas mängurõõm, nagu lastel, kui uued nukud on pakist välja võetud. Jaapaniga on meil lausa müütiliselt isiklik suhe, alates iga pere pärimuses olevast Jaapani-Vene sõjas käinud vaarisast, kuni usuni, et me siin „lääne äärel“ ei ole samuti ebapraktilist igatsust ja melanhoolset ilu täiesti keelanud. Nagu Lennart Meri on öelnud: Jaapan on meie naaber.“