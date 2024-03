VIDEO | „Kahevõitlus“ saab TV3-s „Stuudio“ eetriaja. Kristjan Jõekalda: vabandan kõikide „Stuudio“ fännide ees! See ei olnud meelega

„Ei plaaninud niimoodi. Ja mida vanemaks inimene saab, seda rahulikumalt tahaks juba diivanil olla ja ise telekast vaadata, mida noored tänapäeval teevad. Aga ei saa, noh! Ikka tiritakse kuhugi välja ja peab midagi tegema,“ ütleb Jõekalda Kroonikale antud intervjuus. Ta polevat juba ammu nii palju tööd teinud.

Jõekalda märgib, et tema juhitud taaselustatud mälumängu „Kahevõitlus“ on nüüd lisatud rohkem elu. „Midagi ei ole teha. Nii nagu meie muutume ajas, nii ka televisioon,“ kinnitab ta.

Mida arvab Jõekalda sellest, et Eestis on juba palju mälumänge toodetud? Tema arvates on see Eesti telemaastikule maast madalast külge jäänud. „Noortel võib-olla seda nii väga ei ole. Juba vanast ajast alates, nii kui televiisor tuli, nii kaua on neid mälumänge tehtud. Rahvale lihtsalt meeldib see. Selles ongi asi.“

TV3 sügishooajal näidati argipäeviti „Stuudiot“, nüüd kevadhooajal on „Stuudio“ eetris ainult pühapäeviti ja selle muudatuse põhjus on just Jõekalda saade „Kahevõitlus“. „Vabandan kõikide „Stuudio“ fännide ees! See ei olnud meelega. Eks see TV3 ka ju proovib ja katsetab eri asju. Kevadperioodiks mõeldi, et katsetame, kuidas see mõjub. Varem, kui „Kahevõitlust“ tegime, oli see eetris enne uudiseid,“ räägib Jõekalda.

Jõekalda on ka üks „Maskis laulja“ detektiive. Uuel hooajal püüab Jõekalda esinejaid ära tunda jalgade ja vöökoha järgi. „Nüüd tuleb hakata raalima välja, kes on sellise peene vöökohaga, et julgeks tulla ja laulma hakata. Mul on oma taktika.“

Kas Kristjan Jõekalda tunneks ära oma hea sõbra ja kolleegi jalad? Vaata lähemalt videost!