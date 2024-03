FOTO | Maailma parim kettagolfar Kristin Tattar tähistas tütre sünnipäeva: mu süda on täis armastust

„Tähistades imelise 11 aasta täitumist koos oma mitte-nii-väikese tüdrukuga. Aeg lendab ja kui mõtlen tagasi nendele hetkedele, kui ta veel mu käte vahele mahtus, meenub mulle kaunis teekond, kuidas ta on kasvanud uskumatuks tüdrukuks ja milliseks naiseks on ta saamas! Olen tänulik iga hetke eest, sest mu süda on täis armastust!“ kirjutab Tattar südamlikus postituses ja soovib oma tütrele Isabelile õnne.

Mullu detsembrikuus tõdes Tattar raadiosaates „Vikerhommik“, et on spordi tõttu pidanud perega palju järelandmisi tegema.

„Selline on olnud minu elu, et see peamine rõhk on läinud discgolfile,“ rääkis Tattar, kes ei saanud mitmel peresündmusel osaleda. „Tütrega koosveedetud aja vähesus on see, mis südant kriibib, aga lohutan ennast sellega, et ehk olen talle oma tegudega eeskujuks olnud,“ ütles Tattar.

Tattari sõnul on kettagolf viinud ta eneseleidmise teekonnale. „Olen pidanud oma sisemaailma kolikambrites ja sisenurkades hekseldama ja seal lahustama mingeid uskumisi ja hirme, et tegelikult suudaksin rajal oma oskused maksma panna. See ongi kohati väga raske. Mul oli ka EM viimast ringi sel aastal väga raske mängida ja ka tegelikult MM-l olid mul teatavad tõrked just vaimses mõttes. Kõik see on igapäevaelu osa sportlaseks olemise juures,“ sõnas ta.

Kristin Tattar kihlus tänavu septembri lõpus oma kauase kallima Silver Lätiga, kes on samuti elukutseline kettagolfar. Paari peres kasvab tütar Isabel.

Lätt palus Tattari kätt USAs Põhja-Carolinas Grandfatheri mäe tipus. „Alguses tavaline tundunud õues veedetud päev osutus minu elu üheks suurimaks üllatuseks. Kui jõudsime mäe tippu, laskus Silver ühele põlvele ja palus mul temaga abielluda. Muidugi ütlesin jah!“ kirjutas Tattar Instagrami postitatud fotode juurde.