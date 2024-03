Palju õnne! „Kuuuurija“ saatejuht Katrin Lust ootab teist last

„Vastab tõele see väike uudis, et varsti on meid [neli],“ kirjutab Lust Instagramis armsa perepildi all.

Lust teatas Kroonikale 2021. aasta novembri lõpus, et saab oma esimese lapse. „Vastab tõele, et ootan beebit! Mul on väga hea meel, et olen saanud seda uudist ligi seitse kuud endale hoida ning siiani olen suurest tähelepanust sellega seoses loobunud. Mõni naine tahab seda uudist kogu maailmaga jagada, aga mõni teine leiab selle olevat väga isikliku. Minuga on pigem see viimane,“ kommenteeris Lust toona suhteliselt kaua saladuses hoitud isiklikku uudist. „Teletööd tehes olen tahes-tahtmata kogu aeg suure tähelepanu all ja kui suudad kodu ning eraelugi endale hoida, tekitab see tunde tugevast tagalast ja oled vähem haavatavam,“ põhjendas ta.

Katrini ja tema elukaaslase Oliveri esimene tütar Olivia sündis kaks aastat tagasi 24. märtsil.

„Olen eraelus tõesti õnnelik!“ teatas Katrin Lust Kroonikale antud intervjuus 2020. aasta veebruaris, sõrmes säramas nelja briljandiga sõrmus. Ta mainis ka, et tema mees saab olla vaid inimene, kes on „lojaalne, toetav, ei peta, ei valeta, ei tee haiget, mõistab, et mu töö on mu kirg, ja suu­dab minu tempoga kaasas püsida“.

Katrin ütles ka, et kui kunagi peaksid tulema tema pulmad, siis oleksid need privaatsed ja tagasihoidlikud. Mis aga puudutas laste saamist, siis ka selleks oli ta ammu valmis. „Minu ema oli 39, kui mina sündisin, mina saan peagi 38. Ma soovin, et esiklaps sünniks lähiaastatel. Ja ka seda olen otsustanud, et „Kuuuurija“ ei kao mitte kuhugi ka siis, kui olen emaks saanud,“ kinnitas Lust toona Kroonika esikaaneintervjuus.