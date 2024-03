Rõõmusõnum! Coldplay solist Chris Martin ja „50 halli varjundi“ staar Dakota Johnson kihlusid

Kuus aastat paar olnud Chris Martin ja Dakota Johnson on viinud oma suhte järgmisele tasemele. Laulja palus mõnda aega tagasi näitlejanna kätt ja nüüd on paar kihlatud. Chrisi eelmine abikaasa Gwyneth Paltrow ning nende ühised lapsed Apple ja Moses kiidavad Chrisi uue liidu heaks.

Ühe paari tundva allika sõnul ei plaani Chris ja Dakota pulmadega kiirustada, kuid naudivad seda, et saavad oma rõõmsa pühendumise avalikuks teha, vahendab Mirror. „Nad kihlusid mõnda aega tagasi ja on uudise enda teada hoidnud. Nüüd räägivad nad sellest oma lähiringis. Nad on teineteisse sügavalt armunud olnud esimesest päevast alates, nii et järgmise sammu astumine oli aja küsimus,“ avaldas allikas.