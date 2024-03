FOTO | „Musipildid mulle meeldivad.“ Joel Ostrat jagas kallimaga kuuma suudlust

Ostrat teatas 2022. aasta augustis, et läks oma abikaasast Therese Ostratist lahku. „Kasvatame jätkuvalt ühiselt oma armsat poega, kelle heaolu kaitseks palume mõistvat suhtumist ning meediarahu. Seetõttu on see meie ainuke avalik kommentaar sellel teemal,“ kirjutas mees avalikus pöördumises.