FOTOD | Duo Media tutvustas kevadhooaja plaane: vaata, millised tuntud telenäod kohal olid!

Särtsaka sisekujundussaate „Kodud rahaks“ kolmandal hooajal tuleb saatejuht Keili Sükijainenile ja üürikodude omanikele appi lausa kolm sisekujundusentusiasti. Merlin Miido on varasemate hooaegade jooksul näidanud parimaid nippe juba 14 kodus ja sel hooajal lisandub tema nimekirja veel neli. Lisaks Merlinile asuvad oma värskete ideedega kortereid vürtsitama Liis Reisner ja Kirke Talu. Kirke on varemgi tele-ekraanil kodu kujundamisega tegelenud, konteinermaja ehitades. Liis on vaatajatele tuttavaks saanud superstaariks püüdlejana, kuid igapäevaselt interjööre loonud samuti juba aastaid.

Kuigi kõik hinnad on vahepeal kõvasti tõusnud, on saates omanikele antav eelarve kodu uuendamiseks endiselt 1000 eurot. See nõuab tõsist fantaasialendu ja nuputamist, et ideede teostamisel jääda ette antud eelarve piiridesse.