Liis Lemsalu mänedžer Sandra Sersant selgitab, kuidas lauljatari tööelu välja näeb: kui paljud arvasid, et tihti emad kaovad areenilt, siis Liisi puhul see nii ei ole

Tänavusel EMEA-l oli Liis Lemsalu nomineeritud aasta muusikaturundus- ja kommunikatsiooniteo kategoorias singliga „PAUS“. Lemsalu mänedžer Sersant nentis, et Liisilt on oodata ka varsti uut muusikat. „Kui paljud võib-olla arvasid, et tihti emad kaovad areenilt, siis Liisi puhul see nii ei ole. Me oleme leidnud sellise hea tasakaalu, et ta saab olla oma lapsega kodus, aga samas ka tagasi laval - teeb seda suurima hea meelega, anname välja uut muusikat, nii et kõik läheb edasi ja kõik on hästi,“ kommenteeris ta.