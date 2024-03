7. märtsil ilmus Killingu debüütalbum „37“. Laulja sõnul ajendas albumit lõpuks avaldama ümbritsevatelt lähedastelt tulnud surve. Kindlasti individuaalne tahe, aga ka kõik see ümber olev surve, mis mulle peale pandi, et kuule c’mon, sa oled seda asja ajanud kaks-kolm aastat ja millal see tuleb,“ kirjeldas ta.