Juba aprillis laval! Koomik Roger Andre toob publiku ette stand-up tuuri „Järgmine Probleem“

Mõnda aega Eestis eemal viibinud koomik Roger Andre kirjeldab ise, et alustas oma uue tuuri „Järgmine Probleem“ materjali ehitamist Austraalias elades. Kuna tegemist on tema esimese teatrituuriga, siis on ta kokku koondanud oma parimad naljad, et nendega publikut lõbustada. Tegemist on tema teise tuuriga - oma debüüdi tegi Andre „Pärandusepoisi“ soolotunni sõudega.