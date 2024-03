Abielu sai läbi: Katrin Tegova läks lahku endast 35 aastat vanemast kunstnikust Enn Tegovast

Katrin Tegova, kes figureerib nüüd Facebookis oma neiupõlvenimega Katrin Ruus, kinnitab Kroonikale, et tema ja Enn Tegova on lahku läinud. „Avastasin, et abielu ei ole ikka minu jaoks,“ ütleb ta napisõnaliselt. Abielu purunemise põhjust ta ei avalda.