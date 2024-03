Spekulatsioonid Kate’i tervise üle ei taha vaibuda. Prints William kommenteeris printsessi kohta levivaid teooriaid

Info selle kohta, et Walesi printsess Catherine peab operatsioonile minema, tuli avalikuks 17. jaanuaril Kensingtoni palee avaldusest. Palee ei soostunud täpsemaid üksikasju avaldama, kuid tõdeti, et Kate’ile eelmisel päeval tehtud protseduur oli seotud kõhuõõnega ja juba varem plaanitud. Printsess pääses haiglast koju 29. jaanuaril ning taastub eeldatavasti märtsi lõpuni. Enne 4. märtsi, kui Kate’i märgati avalikkuse ees esimest korda pärast operatsiooni, oli ta viimati avalikkuse ees jõulude ajal.

Tema pika avalikkusest puudumise üle hakkasid levima pöörased ja hullumeelsed spekulatsioonid. Fännide teooriad puudutasid nii seda, et tegelikult on printsess koomas või talle on tehtud iluoperatsioon, millest on vaja pikalt taastuda. Humoorikamad spekulatsioonid Kate’i nn kadumise kohta käsitlevad näiteks seda, et printsess lasi endale lõigata tuka, mis talle ei sobi ja mis nüüd väljakasvatamist vajab.