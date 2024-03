Alates 90ndatest on levinud väide, et Eestis on meie väikese rahvaarvu kohta kõige rohkem supermodelle maailmas. Nüüd ongi Kelly tõestamas, et Carmen Kass ja Karmen Pedaru ei pruugi jääda viimasteks eestlannadeks, kes on lisaks modellitööle saanud ümbermaailma ka väga kuulsaks.