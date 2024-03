Demi Lovato tunnistas, et teeb ühte asja, mille kohta naised tihti valetavad!

Vananemisvastaste ilusüstide kasutamine tõstab Demi enesekindlust. „On aegu, mil mulle meeldib olla üleslöödud ja aegu, mil mulle ei meeldi end üldse meikida,“ rääkis staar, et ta suudab mõlemat pidi end hästi tunda tänu ilusüstidele, vahendab Daily Mail.

Laulja usub, et valik olla oma vananemisvastaste protseduuride osas avameelne, annab talle jõudu ta ei kavatsegi protseduure häbeneda. Kuigi paljud Hollywoodi staarid eitavad ilusüste või -lõikuseid, siis Demi teeb ilusüste iga kolme kuu tagant. „Olen alati uskunud, et tuleb teha valikuid, mis annavad jõudu, on iseendale truud, aitavad meil head välja näha ja end oma nahas kõige paremini tunda,“ lausus staar. „Olen oma fännidega suheldes alati läbipaistev ja seepärast tahtsin ka seda jagada. Avalikult rääkimine normaliseerib ja võtab süstitavatelt ravimitelt tabu ära.“