Ega rikkale pisar silma ei tule: selgusid möödunud aastal kõige enam teeninud näitlejad

Ajakiri Forbes andmetel teenis Sandler 2023. aastal 73 miljonit dollarit (66 miljonit eurot), peamiselt tänu oma tulusale tehingule voogedastusplatvormiga Netflix. Eelmisel aastal mängis ta komöödia järges „Murder Mystery 2“ ja koguperefilmis „You Are Are Not Invited to My Bat Mitzvah“, samuti andis ta hääle animafilmi Leo peategelasele. Ta produtseeris ka märulikomöödiafilmi „The Out-Laws“ ja osaleb praegu ulmedraamas „Spaceman“.