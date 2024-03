FOTO | Siivutu lõbulend: Austria lennuliini piloodid joonistasid Eesti õhuruumi ühe priske fallose

Üle Eesti lennanud lennuki teekond kulges viisil, mis joonistas taevasse fallost meenutava kujutise. Tuleb välja, et fallosekujuliseks lennureisiks läheb aega pea kolm ja pool tundi ning peab lendama erinevates Eesti nurkades.

FlightRadar24 veebilehel kättesaadava info põhjal tuleb välja, et Austria lennufirma lend ei suundunudki konkreetsesse sihtkohta, vaid piloodid tegid ühe omapärase katsetus- või lõbulennu, kuna olemasoleva info põhjal Eesti õhulennu piiridest Austria päritolu Airbus A320-214 lennuk ei väljunudki.

Seda, kas see on kokkusattumus või nali, me ehk ei saagi teada, aga sellist nalja oleks hea näha pigem Moskva kohal.