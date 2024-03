Hoiatuseks kõigile! Elina Pähklimägi astus sadade inimestega samasse ämbrisse: ...ja ma pidingi edasi maksma!

Lavastaja Elina Pähklimägi rääkis, et ta on alati olnud vabakutseline ja oma lepingud väga täpselt läbi lugenud. „Aga näidendis pannakse allkiri alla lepingule, mida tegelane läbi pole lugenud. Mul on olnud ühe spordiklubi lepingu lõpetamisega probleeme. Ma seal enam ei käinud, aga lõpetada ka ei saanud ja raha pidin edasi maksma,“ meenutas lavastaja, et lepingutes selliseid vimkasid ikka on.

Pähklimäe sõnul on näidend hea ja ta on hea meel, et talle seda tuldi pakkuma. „Lepingu“ on kirjutanud Briti autor Mike Bartlett, keda pole seni Eestis mängitud.

„Lavastuses tehakse töötajaga leping, kus pannakse kirja ka kõik tema intiimsuhted ja tingimused selleks. See võib juhtuda ükskõik kus,“ märkis Veesaar. „Mina näiteks olen 30 aastat igal hooajal kirjutanud alla lepingule, millega ma olen igal laupäeval ERR-i eetris, aga ma pole kordagi seda lepingut ise lugenud.“

Veesaarele meeldis näidend, sest seal on kaks naist ja dialoog hästi hõre. „See on väga põnev ning lugedes järjest põnevamaks läks. Siis helistasingi Elinale, et tulen sulle kosja.“