GALERII | Teleprodutsent Kaupo Karelson esitles oma uhket kaardikollektsiooni nooblile seltskonnale

Eksponeeritud on 40 kaarti alates 1548. aastast kuni 18. sajandi keskpaigani. Lisaks suuremõõdulistele ja dekoratiivselt koloreeritud kaartidele on eksponeeritud ka haruldusi nagu 1678. aastast pärit Euroopa alade kaartidega mängukaardipakki kuulunud Liivimaa kaart ning maailma tõenäoliselt esimesse trükitud kartograafilisse lauamängu kuulunud Liivimaa mänguruut.

Näitust saatvad tekstid on koostanud tuntud kartograafia ajaloo uurija Tõnu Raid. Kollektsionääri Kaupo Karelsoni sõnul on just praegu õige aeg kaartide kogu eksponeerida: „Olukorras, kus püütakse ebatõestele ajaloofaktidele rajada õigustusi sõjalise agressori vallutusambitsioonidele, on oluline näidata nende kaartide kui originaaldokumentidega Eesti positsioneerimist Euroopas läbi sajandite.“