KLÕPS | Kui kelmikas pepu! Katy Perry välgutas punasel vaibal oma taguotsa

Lauljatar Katy Perry püüdis Billboardi Women in Music auhinnatseremoonial pilke oma omapärase rõivavalikuga. Selga oli ta valinud punase korseti ja sellega sobiva seeliku. Tema riietus pakkus õhtu jooksul palju kõneainet. Esmalt tõi see välja tema alaseljal olnud liblikakujulise tätoveeringu, kuid see ei olnud kõik.