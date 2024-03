Sloveenia hittbänd Joker Out esindas riiki eelmise aasta Eurovisioni lauluvõistlusel looga „Carpe Diem“. Ansambel pääses finaali ja tõi sealt Sloveeniale 21. koha. Üllatuslikult jõudis too lugu ka Raadio 2 Aastahiti edetabelis välismaiste lugu seas 35. kohale.

Teisipäeval 5. märtsil esines bänd Eestis esimest korda ja see oli kolmas kontsert nende hetkel käimasoleva Euroopa tuuri "See You Soon" raames. Tallinna kontsert oli kui üllatuste kaskaad, mis täienes õhtu kulgedes põnevate esinejatega - Alika ja Käärijä.