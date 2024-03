VIDEO | Keeled suhu ja Euroopasse? Margus Tsahkna paljastab, miks nublu välisministeeriumit väisas

„Lisaks on ta on ka varem teinud koostööd välisministeeriumiga ning koos tegime ka tulevikuplaane. Meil on tulemas üks ühine projekt, aga sellest on täna veel vara rääkida,“ paljastab minister, et välisministeeriumi eesmärk on jõuda ka noorteni ja mitte ainult Eestis. „Tutvustasin nublule välisministeeriumi plaane ja rääkisin, mis on meie rahvusvaheline lugu ja tegevused. Kuna tegu on intelligentse kaasaegse loominguga tegeleva artistiga, saab ta väga hästi aru, mis on maailmas oluline ja mis maailmas toimub,“ lisab ta.