Universal Music, mis on koduks artistidele nagu 5miinust, villemdrillem, Elina Born, Jüri Pootsmann jpt, võitis just Eesti Muusikaettevõtlusauhindadel Aasta muusikatootja auhinna ning kohal oli ka nende Soome juht Petri Mannonen, kes pärast sotsiaalmeedias rõõmustas, et nende tööviljad on tulemusi kandnud.