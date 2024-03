Maailmavallutusplaanid! Debüütalbumi üllitanud Karl Killing pürgib Eestist välja: siin saan ma kõik vead ära teha

Neljapäeva õhtul esitles muusik Karl Killing (22) Telliskivis populaarsust koguvas baaris Suhe lähemate sõprade, perekonna, kaasartistide ja toetajate ees oma debüütalbumit „37“. Kogumikule paigutatud 12 pala võttis publik soojalt vastu ja õhtu esimesest noodist oli aru saada, et Karli jaoks on tegemist märkimisväärse saavutusega ning albumi välja andmine on üks verstapost tema tähelennus. Kroonika püüdis Karli pärast esitluskontserti kinni ja uuris talt nii albumi kui ka tulevikuplaanide kohta lähemalt.