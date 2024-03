Kas „Oppenheimer“ sündis tänu Eesti näitlejale? Nolan võis saada aasta üheks parimaks filmiks ainest just Tallinnast

Juba esmaspäeva öösel jagatakse Los Angeleses välja tänavused Oscarid ning on suur tõenäosus, et aasta parimaks filmiks valitakse „Oppenheimer“. Selles, et Christopher Nolanil tekkis üldse idee antud linateost luua, on oma roll ka Eestil, ning näitleja Sander Rebane ei välista, et ka tema lugemishuvi võis „Oppenheimeri“ sünnis kaasa mängida.