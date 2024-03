Eks ta pauk oli. Tänaseks on see minevik. Tol ajal (aastatel 2004–2008 – toim.) toimus Eesti eratelevisioonis tohutu areng – Kiur Aarma, Tõnis Haavel ja Monika Vichmann kutsusid mind tootmisfirmasse RUUT (RUUT on täna Kaupo Karelsoni ja Olavi Paide teletootmisfirma kaubamärk – toim.) endale kampa.