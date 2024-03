FOTOD | Ärimaailma koorekiht: vaata, millised tuntud näod väisasid EY Eesti Aasta Ettevõtja galat

EY Aasta Ettevõtja valimise eesmärk on esile tõsta silmapaistvaid ettevõtjaid, kes ka rasketel aegadel on eeskujuks ning inspiratsiooniks. EY Eesti Aasta Ettevõtja kandidaatidega viidi läbi intervjuud ning neid hindas sõltumatu žürii, mis koosnes inimestest, kes ise tegelevad igapäevaselt ettevõtlusega. EY Eesti Aasta Ettevõtja 2024 žüriisse kuulusid Aavo Kokk (Tartu südalinna kultuurikeskuse juht), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS), Kärt Siilats (Co-Founder: mojo.capital), Taavi Veskimägi (2C Ventures) ning Kristjan Maruste (Kõu Mobility Group, EY Eesti Aasta Ettevõtja 2023).