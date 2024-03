VIDEO | Võtteplatsil süttis uus armastus? Silvia Ilves avaldas naistepäeval kirest säriseva muusikavideo

Skandaalne muusik Silvia Ilves avaldas täna spetsiaalselt naistepäevaks loodud muusikavideo, kus kõlab Mart Sanderi pala „Sad“, mis on ülistuslaul purunenud armastusele. Silvia ütleb, et valis pala selle tohutu emotsionaalsuse ning kurbuse pärast. „Aga see on kirglik kurbus, mis hõõgub armastusest,“ ütleb tšellist.