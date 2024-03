Sidni nendib, et kuigi ta on Universal Musicus lühemat aega töötanud kui kolleegid, siis oli tunnustus tema jaoks tore, sest see andis talle kinnitust, et ta teeb õiget asja - midagi, mis loob väärtust. Kui plaadifirma auhinna galaõhtul vastu võttis ja ka Sidni nimi välja öeldi, oli tal uhke tunne.