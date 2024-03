VIDEO | Robin Valting pani selga politseivormi: mul on tunnetus, kui asjad hakkavad „näpu vahelt“ ära libisema

Sa mängid NOËPi muusikavideos „Go home, you’re drunk“ politseinikku. Millises rollis oled sa olnud läbi oma elu: see keda tullakse korrale kutsuma või see, kes käib teisi korrale kutsumas?

Ma arvan, et olen alati olnud selline inimene, et ma kutsun pigem teisi korrale. Mul on üpris hea tunnetus kui asjad hakkavad justkui „näpu vahelt“ ära libisema.