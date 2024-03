Taas vaba ja vallaline! Näitleja Natalie Portman lahutas abielu

Natalie Portman andis lahutuspaberid sisse kaheksa kuud tagasi juulis ning 8. märtsil kinnitas näitlejatari esindaja, et 11 aastat kestnud abielu on nüüd lõpule jõudnud. Lahutus jõustus Prantsusmaal, kus Portman (42) ja Millepied (46) elavad koos oma laste, 12-aastase poja Alephi ja 7-aastase tütre Amaliaga.

Allika teatel ei olnud lahutusprotsess Nataliele kerge. „Alguses oli see tema jaoks väga raske, kuid sõbrad kogunesid tema ümber ja aitasid tal halvimast üle saada,“ rääkis paari sõber People’ile. „Natalie tuleb välja tõesti raskest ja valusast aastast, kuid teisalt on ta sellest väljunud tugevamana ning leiab rõõmu oma perekonnast, sõpradest ja tööst.“

Nii Natalie kui ka Benjamin on algusest peale keskendunud sellele, et nende lapsed uue situatsiooniga hästi kohaneksid. „Tema suurimaks prioriteediks on olnud lastele sujuva ülemineku tagamine,“ ütles Nataliele lähedane allikas. „Tema ja Ben armastavad väga oma lapsi ja on võrdselt keskendunud sellele, et olla parimad vanemad. Miski pole tähtsam.“