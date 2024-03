FOTOD | Raju pidu! Bedwetters esitles Club Hollywoodis uut albumit

Ansambel Bedwetters lubas oma uut albumit esitledes anda energilise lava-show. Club Hollywood on Bedwettersi jaoks märgilise tähendusega koht, sest 2007. aastal toimus seal Noortebändi võistluse finaal, mille Bedwetters võitis - just see võit andis bändile esmase tuule tiibadesse.