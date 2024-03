Katrin Lust pihib, kuidas õnnestus taas rasedaks jääda

Ta arvab, et teise lapse tulek oli ka seepärast kiirem, et ta ise oli pingevaba. „Suur koorem oli õlult maas ja ei olnud ka nii väga ärakukkumise hirmu, sest üks laps oli olemas. Usun, et ehk tänu sellele vaimsele lahti laskmisele see õnnestuski,“ märkis ta.

Lust teatas Kroonikale 2021. aasta novembri lõpus, et saab oma esimese lapse. „Vastab tõele, et ootan beebit! Mul on väga hea meel, et olen saanud seda uudist ligi seitse kuud endale hoida ning siiani olen suurest tähelepanust sellega seoses loobunud. Mõni naine tahab seda uudist kogu maailmaga jagada, aga mõni teine leiab selle olevat väga isikliku. Minuga on pigem see viimane,“ kommenteeris Lust toona suhteliselt kaua saladuses hoitud isiklikku uudist.