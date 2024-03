Los Angelese meditsiinilise ekspertiisi büroo avaldatud aruanne näitas, et Perry vereanalüüs oli positiivne ketamiini suhtes, mis teadaolevalt ravib depressiooni ja ärevust. Tõdeti, et mees suri ketamiini ägeda mõju ja sellele järgnenud uppumise tagajärjel. Sellega pandi uurimisele ka punkt.

Perry käis teraapias, mille käigus manustati talle ketamiini. Viimane kord oli poolteist nädalat enne tema surma. Ketamiini jäljed on organismis äratuntavad kolm kuni neli tundi pärast tarbimist. See tähendab, et ta pidi hiljem saama ketamiini mujalt kui ametliku arsti käest.