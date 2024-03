Ta jätkas, et too näitleja oli nii ebakindel ja vihane, et stseene ei õnnestunud üles võtta. Ühel hetkel hakkas see näitleja Fergusoni suunal räuskama. Ferguson nentis, et tundis sel ajal suisa hirmu. Ta meenutas, et keegi võttemeeskonna liikmetest ei tulnud talle appi. „See näitleja vaatas mulle kõigi teiste inimeste ees otsa ja karjus: „Sa pead end näitlejaks? Sellega peangi töötama?““ Need on veel leebed näited öeldust.