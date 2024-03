KULDVAARIKAD | Häbipinki pandi õõvastav film Karupoeg Puhhist. Auhindu jagus ka Megan Foxile

Ühtekokku on kümme kategooriat. Neis viies võidutses „Winnie the Pooh: Blood and Honey“. Lavastaja ja stsenarist Rhys Frake-Waterfield kasutas ära tõika, et autoriõigused on aegunud. Alan Alexander Milne’i tegelasi võib nüüd omatahtsi kasutada igaüks. Filmi reiting lehel Imdb.com on kümnest pallist 2,9.