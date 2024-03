VIDEO | Maailmakuulus trammijooks: Eesti poiss sattus Ameerika suurima spordikanali ESPN TikTokki, millel on 42 miljonit jälgijat

Ameeriklaste ESPN on kahtlemata maailma kõige kuulsam spordikanal, mille sotsiaalmeediakanalitel on miljoneid jälgijaid. Kuidagi leidis ESPNi TikToki tiim üles video ühest Eesti poisist, kes sõlmis oma sõpradega kihlveo, et suudab trammist välja joostes jõuda järgmisesse peatusesse kiiremini kui tramm ise. ESPNi kontol on üle 42 miljoni jälgija ning videol on 1,6 miljonit meeldimist ja üle 5000 kommentaari. „Ma olen pärit Eestist ja trammid sõidavad meil väga aeglaselt,“ kommenteerib üks eestlane. „Tüüp mitte ainult ei jõudnud tagasi peatusesse, vaid ta läks trammi tagasi samast uksest, kust lahkus,“ imestab teine kommenteerija.

Muidugi on video all palju Eesti lippudega kommentaare, kus ollakse õnnelikud, et eestlasi ja Eestit nii laiale publikule näidatakse. ESPN on kirja pannud, et video on võetud Mattias Nurga Instagramist, kelle tutvustuses seisab, et ta käib lavakas.