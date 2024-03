Franz Malmsten armastab mune: olen nendest välja mõelnud üle 10 retsepti!

Kui paljud teised kultuuriinimesed, kelle töö käib öösel, pelgavad hommikuid, siis Malmsten vastupidi armastab neid. „Mulle meeldib kohv ja munaroad. Ma tihti õhtul juba ootan hommikut. Mulle meeldib katsetada, kui palju saab ühest väikesest munast teha,“ ütles Malmsten, kes on enda sõnul üle kümne munaroa retsepti ise välja mõelnud.

Seda, kas munaroogade armastus tuleb tal perest, ei selgunud, aga seda, et temas esinemis- ja teatripisik on, küll. „Kui Ott Tänak sündis garaažis, siis mina sündisin teatris. Teater on kogu aeg mu ümber olnud. Ilmselt see midagi küll annab juurde, et ma olen lapsepõlvest peale vaadanud lavastusi, mis ei ole mõeldud lastele,“ rääkis ta Välbale.

Malmsteni sõnul on teater talle kogu elu väga meeldinud, aga pikalt tal ei olnud seda tunnet, et ta ise tahab lavale minna. Selleks, et ta mugavaks ei jääks, otsustas ta stand up-i proovida.

„Stand up on kõige keerulisemaid lavalisi vorme üldse, sest sa oled üksinda laval ja eeldatakse, et publik naerab. Aga kui sa oled laval ja publik viiendal minutil ka ei naera, siis on päris karm lõpuni välja minna,“ nendib ta.