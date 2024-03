FOTO | Kas Walesi printsess on endine? Catherine postitas esimese operatsioonijärgse pildi

Täna tähistatakse Suurbritannias emadepäeva, mispuhul jagas Walesi printsi ja printsessi ametlik Instagrami konto ka printsess Catherine’ist ja nende kolmest lapsest fotot, kus ta näeb välja särav ja kaunis. Kuna Walesi printsess Catherine on kaua avalikkuse eest eemal olnud, on levima hakanud pöörased teooriad selle kohta, kuhu ta on kadunud. Kui veebruari lõpus võtsid printsessi tervise kohta sõna Kensingtoni palee ja prints William, siis nüüd on teemat kommenteerinud Catherine ise.