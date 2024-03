Kas esimene foto haiguslehelt naasvast printsess Catherine’ist tõestas, et lahutusjuttudel on tõsi taga?

„Täname teid viimase kahe kuu jooksul saadetud heade soovide ja jätkuva toetuse eest,“ kirjutati postituse juurde. Teksti lõppu on lisatud „C“, tähistamaks, et sõnumi autor on printsess Catherine. Kauni foto autor on väidetavalt Walesi prints William.

Viimase nädala jooksul on levinud lugematud vandenõuteooriad printsessi kohta, keda polnud avalikkus näinud alates esimesest jõulupühast. Jaanuari esimeses pooles teatati lühikese teate teel, et Kate on haiglaravil, sest käis operatsioonil. Täpsustati vaid seda, et tegemist oli kõhuõõnega seotud protseduuriga ja et printsess peab taastuma lihavõtteni.