Skandaali sattunud Taavi Rõivase abikaasa Luisa Rõivas avaldab, kuidas ta keerukate olukordadega toime tuleb

Luisa Rõivas avaldas pühapäeva õhtul Instagrami story’sse kaadri endast järgmise tekstiga: „Tarkuse ja tugevuse ülim mõõdupuu on see, kui jääte rahulikuks igas olukorras. Rahulikkus on tõepoolest inimese supervõime. Oskus mitte üle reageerida ega asju isiklikult võtta hoiab meele selgena ja annab südamerahu, mis annab sulle hetkega eduseisu sõltumata asjaoludest. Sinu elust saab meistriteos, kui õpid saavutama rahu!“ kirjutas Luisa pärast seda, kui lahvatas skandaal tema abikaasa ümber.