Tiibeti mastif on üks maailma vanimaid koeratõuge, pärit Tiibeti, Hiina, Mongoolia ja Nepali nomaadide rändkultuuridest. Kohalikud Tiibeti hõimud kasutasid neid koeri lambakarja kaitsmiseks huntide, karude, leopardide ja isegi tiigrite eest. Suur ja karvane kutsa on sobilik õuekoeraks, sest tal on paks karvkate ja ta talub ekstreemseid temperatuure. Praegu, kutsikana on ta küll Toomasel toas.