VIDEO | Staar prantsatas Oscarite punasel vaibal pikali, hetk hiljem ilmusid välja süüdlased

Koshy sai aga vitsad selliste kingade valimise eest kätte, kui ta prantsatas sadade fotograafide ja ajakirjanike ees pikali. Õnneks oli tegemist pehme kukkumisega ning tundus, et sotsiaalmeediastaar palju viga ei saanud ning arstiabi ta ei vajanud.

Naine üritas piinlikku hetke pehmendada kiire naljaga - ta üritas süüdistada olematut kaevu. Hiljem tuli ta tõdemusele, et mitmed kuulsad ja talendikad näitlejatarid on Oscaritel pikali käinud. „Liitun nüüd legendaarse naisterühmaga, nagu Jennifer Lawrence , kes on vaibal pikali kukkunud,“ jätkas Koshy.