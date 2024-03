VIDEO | „Oh jumal, mu kleit on katki!“ Emma Stone’i tabas Oscarit vastu võttes ebameeldiv äpardus

„Oh jumal, mu kleit on katki!“ ütles Emma lavale minnes. Filmis „Vaesekesed“ parima naispeaosatäitja auhinna võitnud Stone avaldas oma tänukõnes, et tema kleidi lukk läks katki.

2017. aastal filmis „La La Land“ koos Stone’iga näidelnud Ryan Gosling esitas filmist „Barbie“ pärit laulu „I’m Just Ken“. Stone võttis asja naljaga ja ütles: „Ma arvan, et see juhtus laulu „I’m Just Ken“ ajal. Olen selles päris kindel,“ naljatles Stone.