PUUST JA PUNASEKS | Mis on printsess Catherine’i foto juures valesti? Miks kahtlevad agentuurid selle tõepärasuses?

Ent vaid loetud tunnid pärast foto avalikustamist tegid mitmed rahvusvahelised meediaagentuurid sarnased avaldused, kus nad teatasid, et seda fotot ei tohiks enam kasutada. Öeldi selgesõnaliselt välja, et nende hinnangul on armast perepilti töödeldud. See aga tähendab, et nad ei saa selle pildi tõepärasuses enam kindlad olla. Agentuur AFP läks nii kaugele, et kasutas terminit „mandatory kill“ ehk pildi mittekasutamine on kohustuslik.