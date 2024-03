Reet Linna sai aastaid tagasi riielda, et kutsus saatesse ainult oma sõpru ja tuttavaid: mul on lihtsalt nii suur tutvusringkond

Aastaid tagasi sai Reet kõvasti nahutada selle eest, et ta kutsub saatesse ainult oma sõpru ja tuttavaid. „Aga mul on lihtsalt nii suur tutvusringkond. Muusikud nagunii, aga ka väga paljud sportlased, ma tean kõiki korvpallureid, sest mu pojad mängivad korvpalli, lisaks veel näitlejad ja paljud teised kultuuritegelased,“ loetleb ta valdkondi, mille inimestega ta pika telekarjääri jooksul kokku on puutunud.