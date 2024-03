Kahekordne Oscari-võitja Emma Stone toetub rasketel aegadele oma lähedastele: see aitab

Emily Jean Stone (35) peaks olema hoopis teise perekonnanimega. Tema isa vanavanemad tulid Rootsist Ameerikasse ning romaanidest ja filmidest tuntud Ellis Islandil, kus immigratsiooniametnikud tulnukaid registreerisid, tundus kellelegi, et Rootsi perekonnanimi Sten on võõras, ja ta pani paberile uue perekonnanime Stone. Lisame juurde, et Emily ema esivanemad on saksa päritolu, seega peaaegu Euroopa tüdruk. Kuid sündis ta Arizona osariigis Scottsdale’i linnakeses 1988. aastal ja on esivanematest hoolimata siiski otsast lõpuni ameeriklanna.