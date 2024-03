Vaatamata sellele, et Rootsi on viimastel aastakümnetel aina multikultuursemaks muutunud, on nende meelelahutusmaastikul tekkinud ootamatu skandaal. Kuuldavasti pole teatud tegijad õnnelikud selle üle, et kodusel Eurovisionil asuvad rootslasi esindama norralased.