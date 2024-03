Chris Norman avaldas, et tunneb end alati suurepäraselt, kui saab esineda Balti riikides. „Olen siin (Balti riikides – toim) juba mitu korda käinud. Publikut on alati palju ja meil on tore ja lõbus. Tead, inimesed siin on imelised,“ räägib Norman.

Suvel tuleb Chris Norman taas Eestisse, täpsemalt Tallinnasse ja Tartusse. Kas Chris mäletab oma viimast Tallinna külastust? „Ma tean, et olen seal paar korda käinud, aga ausalt öeldes ei mäleta ma suurt midagi. See oli üsna kaua aega tagasi ja ma külastasin selle aja jooksul paljusid teisi kohti, nii et seda on raske meeles pidada. Tead, ükskõik kuhu ma ka ei läheks, ma tõesti ei näe midagi. Sa lihtsalt näed lennujaama, hotelli ja kontserdipaika, see on kõik,“ rääkis Norman.