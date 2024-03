Lennundusekspert Toomas Uibo: kaptenil on õigus ükskõik milline isik lennu turvalisuse tagamiseks pardalt eemaldada

Lennundusekspert Toomas Uibo nentis aga raadiosaates, et kui lennumeeskonna liige näeb või tunnetab, et ühe kodaniku näol on tegemist potentsiaalse ohuga lennu turvalisusele, siis on isiku lennult eemaldamine igati põhjendatud. „Ja siin ei ole kohta vaidlusteks - kaptenil on õigus ükskõik milline isik lennu turvalisuse tagamiseks pardalt eemaldada ja nii lihtsalt on.“

Miks aga müüakse üldse lennuki pardal alkoholi? „Minu maailmavaade ei põhine keelamistel. Ma arvan, et terve mõistus on ennekõike,“ mõtiskles Uibo, et tema arvates ei peaks alkoholi müümist lendudel keelustama. „Ja ega neid juhtumeid ei ole ka nii tihedalt, et ma usun, et lennumeeskondade professionaalsus on siin pigem see, mis neid olukordi lahendama peaks.“