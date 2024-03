Poolfinaalid muutuvad põnevamaks! Esimest korda Eurovisioni ajaloos astuvad lauluvõistluse poolfinaalides publiku ette suure viisiku esindajad

Kui varasemalt on suur viisik esinenud Eurovisionil vaid finaalis, siis sel aastal saab neid koos korraldajamaaga ka poolfinaalides näha, et lauluvõistluse olemust natuke vürtsitada, vahendab Eurovisioni ametlik koduleht. Finaalikoht on suurele viisikule ja korraldajariigile siiski endiselt tagatud.

Varasemalt näidati vaatajatele vaid klippe suure viisiku lavaproovidest, kuid nüüd astuvad nad lavale täispikka looga teiste osalejate vahel. Esimeses poolfinaalis esinevad Saksamaa, Rootsi ja Ühendkuningriigi esindajad ning teises poolfinaalis Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania esindajad.

„Me arvame, et see muudatus annab suurele viisikule ja korraldajamaale finaalis võrdsemad võimalused, kuna nad saavad nüüd poolfinaalis päriselt laval esineda. Lisaks on see võit nii kohalolevale kui ka kodusele publikule, sest nad näevad enne finaali otseülekandes kõiki sel aastal võistlevaid esinejaid,“ selgitas Eurovisooni peaprodutsent Ebba Adielsson.

Teise muudatusena teatas SVT, et sel aastal on võimalik Eurovisioni finaalis anda oma hääl juba vahetult pärast esimese esineja lavale astumist, mis tähendab, et publik ei pea ootama kuni kõik on enda etteaste teinud, vaid saab kohe võistluse käigus hääle lemmikule anda.